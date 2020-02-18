عودة دوري أبطال أوروبا بمواجهات نارية

بعد توقف دام لأكثر من شهرين تعود المسابقة الأوروبية الأغلى على مستوى الأندية، وشريط مواجهات دور الستة عشر يقص بمواجهتين مرتقبتين في مدريد ودورتموند .

وسيرحل حامل اللقب ليفربول ومتصدر البريمرليغ إلى الملعب الذي توج فيه بالنسخة الماضية من ذات الأذنين الكبيرتين ففي واندا ميترو بوليتانو سيكون الصدام بين يورغن كلوب ودييغو سيميوني واحدا من أبرز مواجهات ثمن النهائي .

ويعي متصدر البريمرليغ جيدا أن أتلتيكو لم يخسر على أرضه سوى مباراة واحدة في ست عشرة مواجهة خاضها في دوري الأبطال وهي المهمة التي سيحاول رفقاء صلاح وماني إنجازها لضمان التأهل لربع النهائي قبل موقعة الإياب في أنفيلد رود.

أما في الجهة الأخرى سيستغل سيميوني عودة مهاجمه الإسباني دييغو كوستا إلى قائمة الروخي بلانكوس بعد غيابه منذ نوفمبر الماضي إلا أن فريق العاصمة الإسبانية سيفتقد لخدمات البرتغالي الشاب جواو فيليكس وكيران تريبير الذي واجه الريدز في نهائي الموسم الماضي عندما لعب مع السبيرز .

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك يرحل متصدر الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان مدججا بنجومه لمواجهة بروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث في البوندسليغا وعينه على بلوغ ربع النهائي بعد الإخفاقات التي تلازمه في السنوات الأخيرة بالمسابقة الأوروبية.

وسيسعى المدرب توماس توخيل العائد إلى ملعبه لتسجيل نتيجة إيجابية خارج قواعده أمام واحد من أصعب الفرق الأوروبية على ملعبه في ظل عودة نجمه البرازيلي نيمار للتدريبات وتألق كل من كليان مبابي وماورو إيكاردي ، فيما سيكون دورتموند مطالبا بخوض المباراة بطريقة هجومية وتسجيل الأهداف خاصة أن الفريق يعد الأفضل هجوميا في ألمانيا في السنوات الأخيرة ومع تواجد إيرلينغ هالاند المتألق أوروبيا والذي سيمنح جرعة ثقة لأسود الفيستيفال قبل السفر إلى عاصمة الأنوار .

وستكون المواجهات الواعدة في عودة دوران عجلة دوري الأبطال فالصراع هذا الموسم سيكون مغايرا بمباريات قمة مبكرة بين الأندية الأوروبية الأبرز في السنوات الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية