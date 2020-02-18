انطلاقة قوية لمنتخب الشباب بكأس العرب

تغلّب المنتخب الوطني تحت عشرين عاماً على نظيره السوداني بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب للمنتخبات والتي تحتضنها السعودية.

ولم يشهد الشوط الأول أي هدف من المنتخبين وكان فرسان المتوسط الشبان الأخطر بعدد من الفرص المباشرة، وفي الشوط الثاني افتتح لاعب السويحلي نور الدين القليب أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة والخمسين، وفي الدقيقة أضاف إسلام الغاني الهدف الثاني للمنتخب الوطني بعد تمريرة عرضية أسكنها شباك منتخب السودان.

ليحقق المنتخب الوطني أول ثلاث نقاط له في البطولة حيث سيقابل المنتخب الإماراتي في الجولة الثانية الجمعة المقبلة على ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض.

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