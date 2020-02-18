الإنتر يعيد اليوفي للصدارة.. والبرشا يضغط على الريال

جولة مميزة عاشها عشاق الدوريات الأوروبية قُبيل انطلاق الدور الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا، ففي ببلاد الكاتيناتشو استعاد يوفنتوس صدارة الدوري بعد سقوط الإنتر أمام لاتسيو في قمة الجولة، وفي إسبانيا قلص برشلونة الفارق مع غريمه الريال لنقطة واحدة بعد فوزه على خيتافي وتعادل الريال مع سيلتا فيغو، ولم يشهد الدوري الألماني والدوري الفرنسي أي تغييرات تذكر على مستوى الصدارة.

انفرد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي بعد أن حقق فوزا متوقعا على ضيفه بريشيا صاحب المركز التاسع عشر بهدفين نظيفين سجلهما ديبالا وكودرادو في الدقيقتين 39 و75 في مباراة شهدت طرد لاعب بريشيا فلوريان أيي لتلقيه إنذارين.

وفي قمة الجولة حقق لازيو فوزا مثيرا على ضيفه إنتر ميلان وهزمه بهدفين لهدف، تقدم النيرازوري أولا بهدف أشلي يونج في الدقيقة 44 وعليه انتهى الشوط الأول.

ودخل لاتسيو الشوط الثاني بقوة وأحرز التعادل في الدقيقة 50 عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح هداف الفريق إيموبيلي رافعا رصيده لـ27 هدفا في الصدارة، وفي الدقيقة 69 أحرز سافيتش الهدف الثاني للنسور، بعدها حاول الإنتر إحراز التعادل دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز مهم للنسور جعلهم على بعد نقطة من اليوفي المتصدر.

وواصل أتلانتا نتائجه الجيدة واستطاع قلب تأخره أمام روما منافسه المباشر على المركز الرابع بهدف إلى فوز بنتيجة هدفين لهدف، تقدم روما مع نهاية الشوط الأول بهدف سجله البوسني دزيكو، وفي الشوط الثاني سجل النيرازوري الصغير هدفين عن طريق بالوميتو وبازاليتيتش في الدقيقتين 50 و59 على التوالي.

واستعاد نابولي نغمة الانتصارات وحقق فوزا صعبا على كالياري بهدف وحيد سجله النجم البلجيكي ميرتينز في الدقيقة 66.

وحقق ميلان فوزا مهما على تورينو بهدف وحيد سجله الكرواتي ريبتش في الدقيقة 25، فوز رفع رصيد الروسينيري لـ 35 نقطة في المركز الثامن.

وفي بقية المباريات حقق فيورنتينا فوزا كبيرا على سامبدوريا بنتيجة 5-1، وفاز جنوى على بولونيا 3-0 في مباراة شهدت حالتي طرد على فريق بولونيا، وليتشي على سبال 2-1، بارما على ساسولو 1-0، وتعادل أودينيزي مع هيلاس فيرونا بدون أهداف.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 24:

1- يوفنتوس 57 نفطة.

2- لاتسيو 56 نقطة.

3- إنتر ميلان 54 نقطة.

4- أتلانتا 45 نقطة.

5- روما 39 نقطة.

شهدت الجولة 24 من الدوري الإسباني تقليص الفارق بين المتصدر ريال مدريد ووصيفه برشلونة إلى نقطة واحدة بعد تعادل الريال وفوز برشلونة.

فعلى ملعبه وأمام جماهيره سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين أمام ضيفه سيلتا فيغو، تقدم الضيوف في الدقيقة 7 عن طريق سمولوف وعليه انتهى الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاع الميرنغي قلب النتيجة بإحرازه لهدفين عن طريق كروس وراموس من ركلة جزاء في الدقيقتين 52 و65، وفي الدقيقة 85 استغل مينا خطأ في دفاع الريال ليحرز هدف التعادل لفريقه.

وشهد اللقاء مشاركة النجم البلجيكي إدين هازارد للمرة الأولى منذ مباراة باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

واستغل برشلونة تعثر الريال ليقلص الفارق معه لنقطة وحيدة بعد أن حقق فوزا صعبا على خيتافي الثالث بهدفين لهدف، سجل هدفي برشلونة كل من غريزمان وروبيرتو في حين سجل رويدريغيز هدف الضيوف الوحيد.

وفي مباراة مثيرة فشل أتلتيكو مدريد في الحفاظ على تقدمه أمام فالنسيا ليتعادل معه بهدفين لهدفين، سجل هدفي الهنود كل من لورينتي وبارتي في حين سجل باوليستا وكونوجبيا هدفي الخفافيش.

وفي بقية المباريات تعادل إشبيلية مع إسبانيول 2-2، وليغانيس مع ريال بيتيس بدون أهداف، وفاز ريال مايوركا على ديبورتيفو ألافيش بهدف وحيد، وأوساسونا على أتلتيك بلباو بنفس النتيجة، وفياريال على ليفانتي 2-1، وغرناطة على بلد الوليد بذات النتيجة، وتأجلت مباراة إيبار مع ريال سوسييداد لسوء الأحوال الجوية.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 24:

1- ريال مدريد 53 نقطة.

2- برشلونة 52 نقطة.

3- خيتافي 42 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 40 نقطة.

5- إشبيلية 40 نقطة.

جولة هادئة شهدها الدوري الألماني، فخماسي الصدارة حقق الانتصارات ليظل الفارق على ما هو عليه.

فبايرن ميونخ المتصدر حقق انتصارا سهلا على حساب كولون بنتيجة 4-1، تناوب على تسجيل رباعية البايرن كل من ليفاندوفيسكي، كومان، غنابري هدفين في حين سجل أوث هدف أصحاب الأرض الوحيد.

وحقق لايبزيج الوصيف فوزا كبيرا على فيردربريمن صاحب المركز 17 بثلاثة أهداف دون رد سجلها كل من كلوسترمان، باتريك شيك، موكيلي في الدقائق 18، 39، 46 على التوالي.

وواصل بروسيا دورتموند نتائجه الجيدة وحقق فوزا ساحقا على إنتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة سجلها كل من بيشنشيك، سانشو، هالاند، وجوريرو.

وعاد بروسيا مونشنغلادباخ بفوز كبير من ملعب فريق فورتونا دوسلدروف بنتيجة 4-1، في حين حقق باير ليفركوزن فوزا صعبا على يونيون برلين بنتيجة 3-2.

وفي بقية المباريات فاز فولفسبورغ على هوفنهايم 3-2، وهيرتا برلين على بادربون 2-1، وتعادل فرايبورغ مع أوغسبورغ 1-1، وماينز مع شالكه بدون أهداف.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 22:

1- بايرن ميونخ 46 نقطة.

2- لايبزيج 45 نقطة.

3- بروسيا دورتموند 42 نقطة.

4- بروسيا مونشنغلادباخ 42 نقطة.

5- باير ليفركوزن 40 نقطة.

قلص مارسيليا الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان المتصدر إلى 10 نقاط بعد فوزه على ليل وتعادل الفريق الباريسي أميان.

فعلى ملعب فريق أميان تعادل نادي باريس سان جيرمان مع أصحاب الأرض بنتيجة 4-4 في مباراة مثيرة للغاية.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بثلاثية نظيفة سجلها كل من غيراسي، كاكوتا، وديابات في الدقائق 5،29، 40 على التوالي.

وانتفض حامل اللقب في الشوط الثاني وسجل 4 أهداف متتالية عن طريق هيريرا، كواسي هدفين، وإيكاردي في الدقائق 45، 60، 65، و74، وفي الدقيقة 91 سجل غيراسي هدف التعادل لأصحاب الأرض من هجمة مرتدة.

وحقق مارسيليا فوزا مهما خارج ملعبه على حساب ليل بهدفين لهدف، تقدم ليل أولا بهدف أوسيمين في الدقيقة 51، ليرد عليه مارسيليا بهدفين سجلهما ماندافا بالخطأ في مرماه، وبينيديتو في الدقيقتين 67 و69، وشهد اللقاء إهدار رونجيه لاعب مارسيليا لركلة جزاء في الدقيقة 60.

وواصل ليون نتائجه المخيبة وتعادل على أرضية ميدانه أمام فريق ستراسبورغ بهدف لمثله.

وفي بقية المباريات فاز موناكو على مونبيلييه بهدف وحيد، وتيم أولمبيك على أنجيه، وستاد ريمس على رين بذات النتيجة، ونيس على تولوز بنتيجة 2-0، وستاد بريست 29 على سانت إيتيان بنتيجة 3-2، وتعادل بوردو مع ديجون 2-2، ونانت مع ميتز 0-0.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 25:

1- باريس سان جيرمان 62 نقطة.

2- مارسيليا 52 نقطة.

3- رين 41 نقطة.

4- ليل 40 نقطة.

5- موناكو 38 نقطة.

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