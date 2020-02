الحارس كاسياس يُقرر اعتزال كرة القدم

سيترشح لمنصب رئاسة الاتحاد الإسباني في الانتخابات المتوقع إقامتها هذا العام [انترنت]

أكد رئيس نادي بورتو خورخي نونو بينتو دا كوستا الثلاثاء أن حارس مرمى الفريق البرتغالي المخضرم إيكر كاسياس أبلغه بنيته اعتزال كرة القدم، غداة إعلان الأخير أنه سيخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني للعبة.

وقال دا كوستا في تصريحات لوسائل إعلام برتغالية اليوم: “قبل أن يعلن ترشحه، جاء إيكر كاسياس للقائي وأبلغني بقراره إنهاء مسيرته”.

وأضاف رئيس بورتو: “موقفه أثر بي كثيرا. لقد كان مثيرا للإعجاب طوال مسيرته التي شملت ناديين فقط، بورتو وريال مدريد” حيث نشأ وأمضى ما يناهز 25 عاماً، قبل الانتقال إلى النادي البرتغالي في العام 2015.

وأعلن كاسياس (38 عاما) الإثنين أنه سيترشح لمنصب رئاسة الاتحاد الإسباني في الانتخابات المتوقع إقامتها هذا العام، علما بأنه متوقف عن خوض المباريات منذ تعرضه لأزمة قلبية خلال حصة تدريبية في الأول من أيار/مايو الماضي.

ولم يتم بعد تحديد موعد انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني، لكن – بحسب القواعد المرعية الإجراء – يجب إقامتها في النصف الثاني من هذا العام بعد أولمبياد طوكيو (24 تموز/يونيو حتى التاسع من آب/أغسطس).

ولكن الرئيس الحالي للاتحاد لويس روبياليس طالب بتقديم موعدها إلى ما قبل كأس أوروبا التي تقام بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو.

وتم ربط اسم كاسياس لأشهر خلت برئاسة الاتحاد الإسباني، وهو المنصب الذي يشغله حالياً روبياليس المعروف بتجاذبه الدائم مع خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري (“ليغا”) حول قضايا عدة، بما في ذلك إقامة مباريات مساء الاثنين والجمعة، ومباريات خارج البلاد، وتأجيل “كلاسيكو” برشلونة وريال مدريد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويعتبر كاسياس أحد أعظم حراس المرمى في جيله، وخاض 167 مباراة مع منتخب إسبانيا، وساهم في قيادته للفوز بمونديال جنوب إفريقيا 2010، وكأس أوروبا 2008 في سويسرا والنمسا، و2012 في بولندا وأوكرانيا.

وعلى صعيد الأندية فاز مع فريقه السابق ريال مدريد بخمسة ألقاب من الدوري المحلي ورفع كأس مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بالإضافة إلى بطولة الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بورتو.

