هالاند “الإستثنائي” يقود دورتموند لحسم موقعة سان جيرمان

تقرير 218

أعتبر أغلب المراقبين المواجهة في سيغنال إيدونا بارك الأقوى في دور الـ16 من أبطال أوروبا، بين بطل فرنسا وأصفر ألمانيا الذي يضم الموهبة هالاند حديث الجميع في أوروبا .

وحاول الضيوف مباغتة أصحاب الأرض عن طريق العائد نيمار من ضربة حرة مباشرة، وبعدها أخذ جادون سانشو على عاتقه تهديد مرمى الباريسيين لكن كرته تصدى لها الحارس نافاس، ليأتي بعدها الدور على هالاند لكن تسديدة النرويجي القوية أصابت الشباك من الخارج .

وأراد كيليان مبابي في أولى فرص الشوط الثاني أن يلدغ أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل إلا أن الحارس بوركي تواجد في المكان الصحيح .

وجاء الموعد بعد هجمة سريعة تحولت لعرضية من الجهة اليمنى عن طريق المغربي أشرف حكيمي قبل أن تجد هالاند الذي أسكنها شباك الحارس كيلو نافاس دون تردد، ليصبح أول لاعب يسجل مع ناديين مختلفيين في موسم واحد بدوري الأبطال .

ولم يتأخر رد فريق عاصمة الأنوار بعد اختراق مبابي بسرعته لحصون دورتموند ويمرر للعائد نيمار الذي سجل التعادل أمام صمت من جمهور أصفر ألمانيا ، ولم تدم فرحة سان جيرمان طويلا بعدما عاد المتألق أيرلينغ هالاند الذي أصر على أن يؤكد بصمته في المواجهة ويسجل عاشر أهدافه في الموسم ليعيد إشعال الحائط الأصفر بصاروخ موجه في مرمى الباريسيين وينهي المباراة لمصلحة دورتموند قبل خوض مباراة العودة في بارك دي فرانس .

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