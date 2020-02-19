اقتراح يسمح لمنتخبات “الشان 2020” بمشاركة 4 لاعبين محترفين 

كشفت مصادر مطلعة من داخل أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، أن هناك مقترحا تم تقديمه للمكتب التنفيذي للاتحاد بشأن السماح للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين “الشان 2020” باستدعاء 4 لاعبين محترفين.

وقالت المصادر لـ”ريميسا”، إن دولتين من المشاركين في بطولة أفريقيا للمحليين تقدما بمقترح رسمي للكاف يطلبون فيه السماح للمنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة بضم 4 لاعبين محترفين بشرط أن يكون هؤلاء اللاعبين ينشطون في أندية تلعب داخل القارة السمراء.

وأوضحت المصادر أن “الكاف” أبدى موافقة مبدئية على هذا المقترح ولكنه أحال القرار برمته إلى المكتب التنفيذي، حيث من المقرر أن يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد مع اللجنة المنظمة للشان 2020 مطلع شهر مارس المقبل للتصويت واتخاذ القرار النهائي في هذا المقترح.

يشار إلى أن قرعة كأس الأمم الأفريقية للمحليين والتي أجريت، أمس الاثنين، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية والكونغو برازفيل والنيجر.

وتقام بطولة الأمم الأفريقية للمحليين “الشان 2020” تقام في الفترة من 4 إلى 25 أبريل المقبل، وتجرى المنافسات بثلاث مدن، هي: ياوندي (العاصمة)، ودوالا، وليمبي.

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