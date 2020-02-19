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جدول مباريات اليوم الأربعاء ببطولة بادر لأندية الجنوب

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

تتواصل منافسات بطولة بادر لكرة القدم داخل الصالات لأندية الجنوب، والتي انطلقت ظهر أمس الثلاثاء، بقاعة سبها للألعاب الرياضية، تحت رعاية، منظمة بادر للتنمية الشبابية والرياضية.

وتقام اليوم الأربعاء، 4 مباريات، حيث سيلعب القدس ضد الأوسط، وغدوة ضد المهدية، والعلا ضد الخزانة، والشرارة ضد تمنهنت.

ويشارك في البطولة، كل من:

الجفرة: القلعة ودان – الخلود سوكنة – الهاروج الفقهاء.

الشاطئ: الأوسط برقن – الخزانة برقن – اليقظة ادري – يثرب محروقة – الترجي وزنريك – نجوم الشاطي براك – الرحيق  القرضة.

البوانيس: القدس الزيغن – العلا سمنو – تمنهنت.

سبها: القرضابية – النهضة – الشرارة – المهدية – الهلال – الجزيرة – غدوة.

مرزق: الطموح – التحدي حج حجيل – الجيل الصاعد تراغن.

أوباري: الوادي الأخضر بنت بيه – فارس قراقرة.

 

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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