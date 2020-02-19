شكوك تعاطي مارادونا تعود مجددا إلى دائرة الضوء

عاد النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا لإثارة الجدل مجدداً بعدما ظهر في فيديو متداول وهو يتناول شيئاً غريباً خلال مباراة فريقه خيميناسيا أمام روزاريو سنترال في الدوري الأرجنتيني والتي خسرها بهدف دون مقابل.

وكانت اللقطة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على تويتر وأثارت العديد من التكهنات بشأن تناول مارادونا لمواد ممنوعة أو العودة إلى تعاطي المخدرات مجدداً بعدما استلم شيئاً من أحد مساعديه قبل أن يتحرك بعض الأشخاص من الطاقم المساعد لحجب الرؤية عن الكاميرات التي تابعت المباراة.

وأكدت صحيفة “لاناسيون” الأرجنتينية أن الأسطورة السابق والمدرب الحالي مارادونا قد تناول دواءً خاصاً للضغط خوفاً من تأثر حالته الصحية خلال المباراة والتي كان فريقه خميناسيا لابلاتا خاسراً فيها بهدف دون مقابل .

ويحاول مارادونا صاحب الـ59 عاماً الوصول مع فريقه خميناسيا لابلاتا إلى بر الأمان في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني حيث يحتل الفريق المركز الثاني والعشرين قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، وكان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية قد خضع في وقت سابق للعلاج من تأثير وإدمان المخدرات وعانى من عديد المشاكل الصحية .

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