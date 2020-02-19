اتحاد الأخضر يعتمد نتائج دوري الرديف

أصدر الاتحاد الفرعي لكرة القدم في الجبل الأخضر، يوم الثلاثاء، بيانا رسميا قرر فيه اعتماد نتائج جميع مباريات الأسبوع الرابع لدوري الرديف 2019-2020.

وجاءت نتائج المباريات التي اعتمدها الاتحاد الفرعي الجبل الأخضر، على النحو التالي:

تفوق البرانس على نسور مرتوبة بهدفين لواحد فيما خسر بدر أمام الرجاء البيضاوي بثلاثة أهداف دون رد، وأمطر الانتصار شباك الشجرة بخمسة أهداف دون مقابل بينما انتصر البروق على التلال بهدفين لواحد وبنفس النتيجة فاز الصقور على الجزيرة ، أما الأفريقي فقد هزم العين بثلاثية نظيفة

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