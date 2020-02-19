قدامى الشط يتوجون ببطولة جربة

توج فريق الشط بكأس بطولة جربة المفتوحة في تونس لقدامى اللاعبين والتي شاركت في منافساتها 6 “الأهلي طرابلس، والترسانة، والشط، ونادي غريان من ليبيا، وجمعية جربة والأمل الرياضي من تونس .

وتمكن الشط من حصد اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على الترسانة بـ7 أهداف لهدفين.

وكانت مواجهات الدور نصف النهائي قد أسفرت عن تفوق الترسانة على الأهلي طرابلس بـ 3 أهداف لهدف واحد، بينما تغلب الشط على نادي غريان بـ5 أهداف مقابل هدفين.

كما تحصل “حافظ السيليني” من الشط على جائزة أفضل لاعب فيما توج زميله في الفريق “يوسف الحراري” بجائزة هداف البطولة بعد أن سجل 12 هدفا، فيما نال “مصطفى عمر” من نادي غريان جائزة أفضل حارس مرمى.

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