السيتي يستضيف وست هام في “مباراة مؤجلة” بالبريمرليغ

يخوض مانشستر سيتي المواجهة المؤجلة أمام ضيفه وست هام ضمن الجولة 26 من البريمرليغ وذلك بعد العاصفة التي تعرضت لها إنجلترا الأيام الماضية.

ويطمح السيتي لإيقاف النتائج المتذبذبة في الجولات الأخيرة وبعد الخسارة أمام توتنهام في البريمرليغ لن تكون مهمة أبناء المدرب بيب غوارديولا بالسهلة للخروج من المباراة، لاسيما أنه يواجه أحد الأندية المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى .

وسيفتقد وصيف الدوري لخدمات رحيم ستيرلينغ بعد الإصابة ، ويتطلع السيتيزن للخروج من الحالة الصعبة التي رافقت قرار الويفا منع الفريق من المشاركة في النسختين المقبلتين من المسابقات الأوروبية.

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