الريال يقدم رينيير جيسوس في الـ”برنابيو”

قدم ريال مدريد لاعبه البرازيلي الشاب جيسوس رينيير لوسائل الإعلام على ملعب سانتياغو برنابيو بتواجد إدارة النادي الملكي وعلى رأسها فلورنتينو بيريز وإيماليانو بوتراغينيو إضافة إلى مدرب فريق الكاستيا راؤول غونزاليس .

وكان الريال قد أعلن بصورة رسمية ضم رينيير جيسوس لمدة ستة مواسم قادما من فلامينغو مقابل ثلاثين مليون يورو بعد تألقه مع فريقه البرازيلي والتتويج ببطولة كوبا ليبرتادورس الموسم الماضي، هذا وسيلعب رينيرر هذا الموسم مع الفريق الثاني للريال قبل الصعود الموسم المقبل للفريق الأول .

ويركز النادي الملكي كل جهوده على التعاقد مع اللاعبين الشبان حيث كان للبرازيليين النصيب الأكبر بعدما ضم كلا من فينيسيوس جونيور ورودريغو غويس واللذين يعتمد عليهما المدرب زين الدين زيدان في تشكيلة الفريق الأول خلال الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية