ختام بطولة ليبيا لطائرات الدرون

اختتمت يوم الثلاثاء في القاعة الكبرى طرابلس منافسات بطولة ليبيا الأولى لسباق طائرات الدرون تحت إشراف الاتحاد الليبي للرياضات الجوية.

وقد تحصل على الترتيب الأول في سباق السرعة الطيار كمال الكبير من نادي الظهرة، فيما تحصل على الترتيب الثاني الطيار عبد الوهاب الشايبي من نادي نجوم قرقارش ، بينما تحصل على الترتيب الثالث الطيار ليث قضريب من نادى صقور الزنتان.

وفي سباق التوقيت تغيرت التراتيب قليلا حيث حصد الطيار عبد الوهاب الشايبي من نادي نجوم قرقارش الترتيب الاول ، تاركا خلفه الطيار كمال الكبير من نادي الظهر في الترتيب الثاني ، أما الطيار ليث قضريب من نادى صقور الزنتان فقد تحصل على الترتيب الثالث

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