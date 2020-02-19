منتخب شباب ليبيا يستهل مشواره بكأس العرب بفوز على السودان

الرياض 19 فبراير 2020 (وال) – أستهل منتخب ليبيا تحت 20 عاما مشواره في كأس العرب بفوز ثمين على نظيره منتخب السودان بثنائية نظيفة، وذلك على أرضية ملعب فيصل بن فهد بالرياض السعودية.

المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء، انتهى شوفها الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، سيما أن منتخب شباب ليبيا حاول في أكثر من مناسبة زيارة المنتخب السوداني، لكن سوء الحظ والطالع حال دون ولوج الكرة الشباك، لتنتهي بعد ذلك الحصة الأولى متعادلة سلبيا.

في الشوط الثاني ظهر واضحا على المنتخب الليبي رغبة كبيرة في افتتاح التسجيل، ومع مطلع الدقيقة ( 54 ) تمكن اللاعب ( نور الدين القليب ) من تسجيل أول الأهداف.

بعد هدف ( القليب ) حاول المنتخب السوداني تعديل الكفة والنتيجة مهددا مرمى منتخبنا الوطني، لكن جميع هجماته لم تكن خطرة وباءت بالفشل، في حين نجح منتخب شباب ليبيا تعزيز تقدمه بهدف ثان، وذلك عن طريق مهاجمه ( إسلام الغناي ) في الدقيقة ( 71 ).

هذا ورفع المنتخب الليبي رصيده إلى ( 3 ) نقاط، وذلك لحساب منتخبات المجموعة الرابعة التي يلعب بها. (وال – الرياض)

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