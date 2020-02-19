ليبيا تقع في المجموعة الثانية  بكأس الأمم الأفريقية للمحليين

ياوندي 19 فبراير 2020 (وال) – جرت بقصر بوليفالنت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين الـ«شان 2020»، والمقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 4 إلى 25 أبريل المقبل.

هذه البطولة الأفريقية التي جرت – أمس الاثنين – شهدت مواجهات قوية، حيث أوقعت القرعة منتخبنا الوطني الذي يشارك للمرة الرابعة في البطولة التي تقام مرة كل عامين ، في المجموعة الثانية، صحبة منتخبات النيجر والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية.

ولكم المجموعات الأربعة على النحو التالي :

المجموعة الأولى: الكاميرون وزيمبابوي وبوركينا فاسو ومالي.

المجموعة الثانية: ليبيا والنيجر والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: المغرب وتوغو وأوغندا ورواندا.

المجموعة الرابعة : زامبيا وتنزانيا وناميبيا وغينيا .

هذا وستقام لقاءات البطولة في ثلاثة مدن وهي ياوندي ، ودوالا، وليمبي، حيث ستجمع مباراة الافتتاح، منتخبي الكاميرون وزيمبابوي . (وال – ياوندي)

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