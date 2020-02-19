“الحصادي”  يحصد الترتيب الأول في بطولة “أرينا” الدولية

الإسكندرية 19 فبراير 2020 (وال) – نال بجدارة واستحقاق ابن مدينة القبة الليبية لاعب نادي البرانس يوسف عبدالباسط الحصادي لقب البطل والترتيب الأول تحت سن 16 لبطولة “أريتا” الدولية للشطرنج الكلاسيكي في نسختها التاسعة والتي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، ليصل بهذا الإنجاز إلى النقطة 72 في التصنيف الدولي .

بطولة “أرينا” الدولية شارك فيها 150 لاعبا من دول مصر، الجزائر، اليمن، السودان، بالإضافة إلى دولة ليبيا التي كان الحصادي يحمل اسمها في المشاركة الدولية وعلى نفقته الخاصة. (وال – الإسكندرية)

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