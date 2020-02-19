قرب انطلاق بطولة للفئات في كرة اليد ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

حدد اتحاد المنطقة الثانية لكرة اليد تاريخ الخامس والعشرين من مارس المقبل موعداً لانطلاق بطولة بنغازي لمواليد 2000 -2001 وبطولة لمواليد 2002-2003 .

وتأتي إقامة هذه المسابقات ضمن خطة الاتحاد الليبي لكرة اليد لاختيار لاعبي المنتخب في هذه الفئات وذلك للمشاركة في البطولة الأفريقية .

وكان اتحاد المنطقة الثانية قد عقد اليوم الأربعاء اجتماع بمندوبي عدد من الاندية في المدينة الرياضية وتم خلاله مناقشة عديد الامور التي تهم اللعبة في بنغازي وماحولها .

وأوضح رئيس اتحاد المنطقة الثانية لكرة اليد خميس المغربي أن البطولة ستقام بمشاركة أربع أندية وهي الأهلي بنغازي والنصر والهلال و النجمة مع احتمالية مشاركة بنغازي الجديدة .

وأشار المغربي في تصريح خاص لاخبار ليبيا 24 إلى أن الاتحاد سيراسل أندية الهلال والنجمة بخصوص إقامة المباريات في الصالات التابعة لهذه الأندية، إضافة إلى الاستفادة من ملعب المطاط في المدينة الرياضية بنغازي .

وتابع يشرع اتحاد المنطقة الثانية لإقامة دورة للتحكيم في مدينة المرج خلال الأيام المقبلة إضافة الى دورات في للمدربين .

وختم سيتم تشكيل لجنة تختص بتنظيم عدد من اللوائح وتنقيحها وعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة اليد لاعتمادها في اجتماعها المقبل .

وكانت انشطة كرة اليد قد توقفت منذ فترة طويلة بسبب الاحداث التي شهدتها ليبيا .

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