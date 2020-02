إيقاف لاعب لـ«5»سنوات عض منافسه في مكان حساس

وقع ذلك بعد مشادة كلامية بين اللاعبين في موقف السيارات الخاص بالإستاد [اليوم السابع]

أوقف لاعب هاو فرنسي، الأربعاء، لـ5 سنوات بعد أن عض قضيب لاعب في الفريق لمنافس إثر شجار وقع بعد مباراة بين فريقي تريفيل وسويتريتش في 17 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وقع الشجار بين لاعب سويتريتش الذي ارتكب الفعلة ونظيره لاعب تريفيل في موقف السيارات بعد المباراة، وتدخل أحد لاعبي تريفيل لحل الخلاف ووقف الشجار ليقوم اللاعب المذكور بعض قضيبه، وقد أوقف الضحية أيضا لمشاركته في الحادثة لـ6 أشهر.

واعتدى لاعب من فريق “سويتريتش” على أحد لاعبي الخصم وقام بعضه في مكان حساس من الجسد مما تسبب في إصابته بجروح بالغة، ووقع ذلك بعد مشادة كلامية بين اللاعبين في موقف السيارات الخاص بالإستاد.

ونقلت صحيفة “Le Républicain Lorrain” عن رئيس المقاطعة موزيل إيمانويل سالين، قوله: “نظرا لكون الواقعة فردية من نوعها، فقد استعانت اللجنة التأديبية بخبراء يمكنهم تقديم تقييم صحيح للحادثة”.

وأصدرت الهيئة التأديبية الواقعة في مدينة مرسيليا الفرنسية حكمها بإيقاف لاعب فريق سويتريتش لمدة 5 سنوات مع فرض غرامة مادية على ناديه قدرها 200 يورو وخصم نقطتين من رصيد النادي.

كما تم إيقاف لاعب فريق تروفيل المعتدى عليه لمدة 6 أشهر بسبب الشجار وتغريم ناديه أيضا وخصم نقطتين.

