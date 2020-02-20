منتخب الشباب يواجه الإمارات في كأس العرب

يلتقي المنتخب الوطني تحت عشرين عاما مساء يوم غد الجمعة نظيره الإماراتي لحساب الجولة الثانية من كأس العرب الذي تستضيفه السعودية.

وكان فرسان المتوسط الشباب قد حققوا فوزا مهما في بداية المشوار على حساب المنتخب السوداني في المباراة التي انتهت بثنائية نظيفة لأبناء المدرب عياد القاضي.

ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق الانتصار على حساب الإمارات رغم الصعوبة إلا أن منتخب الشباب سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة أنه يتصدر ترتيب المجموعة بثلاث نقاط بعدما حسم التعادل لقاء الإمارات والسنغال في الجولة الأولى.

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