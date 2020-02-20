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منتخب الشباب يواجه الإمارات في كأس العرب

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي المنتخب الوطني تحت عشرين عاما مساء يوم غد الجمعة نظيره الإماراتي لحساب الجولة الثانية من كأس العرب الذي تستضيفه السعودية.

وكان فرسان المتوسط الشباب قد حققوا فوزا مهما في بداية المشوار على حساب المنتخب السوداني في المباراة التي انتهت بثنائية نظيفة لأبناء المدرب عياد القاضي.

ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق الانتصار على حساب الإمارات رغم الصعوبة إلا أن منتخب الشباب سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة أنه يتصدر ترتيب المجموعة بثلاث نقاط بعدما حسم التعادل لقاء الإمارات والسنغال في الجولة الأولى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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