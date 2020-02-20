قدامى الشرطة يتوجون ببطولة التوأمة في طرابلس

توج فريق قدامى اتحاد الشرطة الرياضي بطلا لبطولة التوأمة لكرة القدم الخماسية التي نظمتها مديرية أمن طرابلس برعاية اتحاد الشرطة الرياضي.

وأقيمت منافسات البطولة على ملعب مستشفى الرازي للأمراض العصبية والنفسية بمشاركة اثني عشر فريقا يمثلون إدارات المديرية وأقسامها وعددا من العاملين في المستشفيات العامة ووحدات الخدمات الصحية بطرابلس.

وجمعت المباراة النهائية قدامى اتحاد الشرطة وقسم المرور بمديرية أمن طرابلس، وانتهت بفوز الشرطة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وعقب المباراة تم تتويج الفريق البطل ووصيفه وسط فرحة غامرة من الجميع. وكان فريق اتحاد الشرطة قد بلغ النهائي بعد تفوقه على فريق الأمن الرياضي بأربعة أهداف لهدفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية