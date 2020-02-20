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أتلانتا يضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

كان ملعب السان سيرو في ميلانو مساء أمس مسرحا لعرض أتلانتا القوي في دوري الأبطال، حيث قدم الفريق الإيطالي الذي يعتبر الحصان الأسود للبطولة في هذه النسخة مباراة كبيرة بعدما دك شباك ضيفه فالنسيا برباعية مقابل هدف يتيم للضيوف.

خفافيش إسبانيا لم يكونوا في موعدهم وقد لاحت لهم أكثر من مرة فرصة للتسجيل وحتى معادلة النتيجة لكن لاعبي فالنسيا تفننوا في إضاعة الفرص في الوقت الذي لم يتردد فيه الطليان في استغلال كل فرصة ليفتتح الهولندي هانز هاتيبور النتيجة في الدقيقة السادسة عشرة ليضاعف بعدها جوسيب إيلشيش النتيجة لأتلانتا.

الشوط الثاني كان مشابها لسابقه، إذ فشل فالنسيا في تقليص الفارق ونجح أتلانتا في الوصول مجددا إلى شباك الخفافيش وهذه المرة عن طريق ريمو فريلير قبل أن يعود هانز هاتيبور ويختتم رباعية أتلانتا في الدقيقة الثانية والستين وبعدها بأربع دقائق تمكن دينيس تشيرشيف من تقليص الفارق لفالنسيا.

وسيريح هذا الفوز أتلانتا كثيرا قبل موقعة المستايا خاصة أن الفريق الإيطالي قد وضع، بهذه النتيجة، فعليا قدما في الدور الربع النهائي في حال لم يكن لفالنسيا رأي آخر في مباراة الإياب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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