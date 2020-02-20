صلاح مرشح لقيادة الفراعنة في أولمبياد طوكيو

قال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية إنهم يدرسون فعليا استعداد نجم ليفربول محمد صلاح لتمثيل منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأضاف الوزير المصري في تصريحاته أن صلاح مؤثر جدا ليس من خلال قيمته التسويقية فقط بل حتى من خلال مهاراته وفنياته وأكد أنه أضاف الكثير للكرة المصرية.

ورأى صبحي أن وجود صلاح في المنتخب الأولمبي مهم جدا في هذا الوقت نظرا للخبرة التي يمتلكها في البطولات الدولية، واختتم تصريحاته بأنهم في مصر يعاملون صلاح معاملة خاصة مثلما تتعامل الأرجنتين مع ليونيل ميسي والبرتغال مع كريستيانو رونالدو.

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