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صلاح مرشح لقيادة الفراعنة في أولمبياد طوكيو

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية إنهم يدرسون فعليا استعداد نجم ليفربول محمد صلاح لتمثيل منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأضاف الوزير المصري في تصريحاته أن صلاح مؤثر جدا ليس من خلال قيمته التسويقية فقط بل حتى من خلال مهاراته وفنياته وأكد أنه أضاف الكثير للكرة المصرية.

ورأى صبحي أن وجود صلاح في المنتخب الأولمبي مهم جدا في هذا الوقت نظرا للخبرة التي يمتلكها في البطولات الدولية، واختتم تصريحاته بأنهم في مصر يعاملون صلاح معاملة خاصة مثلما تتعامل الأرجنتين مع ليونيل ميسي والبرتغال مع كريستيانو رونالدو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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