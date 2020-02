العراق.. المنتخب الوطني يحافظ على مرتبته الـ«70»عالميا بتصنيف جديد للفيفا

احتل المنتخب الوطني المركز الـ70 برصيد 1344 نقطة [انترنت]

حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم، على مركزه في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الصادر اليوم الخميس.

واحتل المنتخب الوطني المركز الـ70 برصيد 1344 نقطة وهو ذات المركز الذي احتله في التصنيف السابق والذي صدر في 19 كانون الأول من العام الماضي.

وجاء منتخب اسود الرافدين في المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا بعد منتخبات: اليابان، ايران، كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، السعودية.

واحتل العراق المركز السابع ايضاً على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من: تونس، الجزائر، المغرب، مصر، قطر، السعودية.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة ترتيب “فيفا” برصيد 1765 نقطة، ثم فرنسا برصيد 1733 نقطة ثم البرازيل برصيد 1712 نقطة فيما حلت إنكلترا بالمركز الرابع برصيد 1661.

