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الهلال يخسر أول لقاء في البطولة العربية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد فريق نادي الهلال نتيجة أولى مبارياته أمام فريق شباب الأهلي الإماراتي في النسخة الثامنة والثلاثين من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي تحتضنها مصر في الفترة مابين السادس عشر من فبراير حتى الثامن والعشرين من نفس الشهر .

وخسر الهلال في الأشواط الثلاثة للمباراة بنتيجة تسعة عشر مقابل خمسة وعشرين في الشوط الأول، وستة عشر مقابل خمسة وعشرين في ثاني الأشواط، فيما انتهى الشوط الأخير بنتيجة ثمانية عشر مقابل خمسة وعشرين.

وسيواجه فريق الهلال اليوم الخميس الأهلي البحريني، ثم العربي القطري يوم السبت، فيما يختم لقاءاته يوم الأحد أمام خدمات جباليا الفلسطيني

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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