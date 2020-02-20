الهلال يخسر أول لقاء في البطولة العربية

فقد فريق نادي الهلال نتيجة أولى مبارياته أمام فريق شباب الأهلي الإماراتي في النسخة الثامنة والثلاثين من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي تحتضنها مصر في الفترة مابين السادس عشر من فبراير حتى الثامن والعشرين من نفس الشهر .

وخسر الهلال في الأشواط الثلاثة للمباراة بنتيجة تسعة عشر مقابل خمسة وعشرين في الشوط الأول، وستة عشر مقابل خمسة وعشرين في ثاني الأشواط، فيما انتهى الشوط الأخير بنتيجة ثمانية عشر مقابل خمسة وعشرين.

وسيواجه فريق الهلال اليوم الخميس الأهلي البحريني، ثم العربي القطري يوم السبت، فيما يختم لقاءاته يوم الأحد أمام خدمات جباليا الفلسطيني

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