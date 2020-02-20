اخبار الرياضة

تحديد موعد ومكان تنظيم بطولة طرابلس لرفع الأثقال

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الاتحاد الفرعي طرابلس لرفع الأثقال يوم الأربعاء اجتماعا فنيا لإقامة بطولة المنطقة لفئتي البراعم والشباب .

وقد حدد الاتحاد الفرعي يومي الجمعة والسبت الموافق الحادي والعشرين والثاني والعشرين من فبراير الجاري موعداً للبطولة، في مدرسة عمر المختار بمنطقة ابوسليم.

وقد حضر هذا الاجتماع مقرر الاتحاد الفرعي ومندوبو الأندية الذين أكدوا مشاركتها في البطولة وهي وسعاية بديري واتحاد الشرطة الرياضي وزناتة ونجوم قرقارش وبوسليم والظهرة، حيث يُمثّل هذه الأندية أربعة وخمسون رياضيا في فئتي البراعم والشباب .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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