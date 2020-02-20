تحديد موعد ومكان تنظيم بطولة طرابلس لرفع الأثقال

عقد الاتحاد الفرعي طرابلس لرفع الأثقال يوم الأربعاء اجتماعا فنيا لإقامة بطولة المنطقة لفئتي البراعم والشباب .

وقد حدد الاتحاد الفرعي يومي الجمعة والسبت الموافق الحادي والعشرين والثاني والعشرين من فبراير الجاري موعداً للبطولة، في مدرسة عمر المختار بمنطقة ابوسليم.

وقد حضر هذا الاجتماع مقرر الاتحاد الفرعي ومندوبو الأندية الذين أكدوا مشاركتها في البطولة وهي وسعاية بديري واتحاد الشرطة الرياضي وزناتة ونجوم قرقارش وبوسليم والظهرة، حيث يُمثّل هذه الأندية أربعة وخمسون رياضيا في فئتي البراعم والشباب .

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