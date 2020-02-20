الإعلان عن تنظيم بطولة لكرة اليد في بنغازي

تقرير 218

محاولات حثيثة يسعى من خلالها اتحاد المنطقة الثانية لتحريك عجلة لعبة كرة اليد في مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها عقب توقفها منذ فترة ليست بالقصيرة بسبب الأوضاع التي تعيشها ليبيا .

وفي سبيل تنشيط لعبة كرة اليد التي توقفت منافساتها ومسابقاتها عقد رئيس وأعضاء اتحاد المنطقة الثانية اجتماعا أعلنوا فيه عن تنظيم بطولة لمواليد 2000-2001 وبطولة خاصة بأعمار 2002 إلى 2003.

ولم يكن تنشيط اللعبة بإقامة هذه المسابقة الناتج الوحيد عن الاجتماع، بل أثمر عن اتفاق على عدد من النشاطات، أبرزها إقامة دورة لحكام اللعبة في مدينة المرج وإقامة دورات مكثفة للمدربين.

كما يسعى الاتحاد لتشكيل لجنة تعكف على دارسة لوائح المسابقات وتنقيحها وتعديل عدد منها ليتم تقديم هذه المقترحات خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي المنتظر عقده في الفترة المقبلة، إضافة لمناقشة مشاكل ملاعب الأندية

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار عمل الاتحاد الليبي على إقامة مسابقات المناطق التي من خلالها يتم اختيار لاعبي المنتخب في هذه الفئات التي ينتظرها عدد من الاستحقاقات، ولعل من أبرزها البطولة الأفريقية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية