“البنزرتي” يكشف حقيقة الرحيل عن الفرسان.. ويحدد شروط الاستمرار

شدد التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، على أنه مستمر في منصبه كمدير فني للمنتخب الليبي، ولا نية للرحيل عن صفوف الفرسان في الفترة المقبلة.

وأوضح “البنزرتي”، في تصريحات تلفزيونية، أنه بالفعل تلقى عرضًا من أحد الأندية العربية، إلا أنه يفضل الاستمرار في قيادة المنتخب الليبي خلال الفترة المقبلة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2021 ومونديال 2022.

وأضاف “البنرزتي”، خلال تصريحاته، أنه يسعى لبذل أقصى جهد مع عناصر المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى العلاقة الطيبة التي تجمعه برئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، وأن هناك مرونة واحترام متبادل مع جميع عناصر المكتب التنفيذي للاتحاد.

وأكمل البنزرتي خلال تصريحاته، أن مباراتي المنتخب الوطني أمام غينيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، هي الفيصل في استمراره في قيادة المنتخب الليبي من عدمه، حيث يسعى لتحقيق نتائج إيجابية مع المنتخب من أجل الاستمرار.

وكشف البنزرتي، عن مفاوضات جادة من طرف نادي الوداد المغربي من أجل التعاقد معه خلال الفترة الماضية، إلا أنه تمسك بالاستمرار مع فرسان المتوسط حتى نهاية عقده، مبديًا رغبته في الاستمرار بقيادة الفرسان في ظل تحقيق النتائج المطلوبة وإسعاد الشعب الليبي.

واختتم “البنزرتي” تصريحاته، بأن استمراره كمدير فني للمنتخب الوطني مرهون بتحقيق نتائج جيدة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لـ”كان 2021″ و”مونديال 2022″

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