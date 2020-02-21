أبرز نتائج لاعبينا بعد مرور 5 جولات من بطولة “قو مكة” للشطرنج

تتواصل منافسات بطولة “قو مكة” للشطرنج، المقامة حاليا في مدينة جربة التونسية، في الفترة من 15 وحتى 24 فبراير الجاري.

وتشارك ليبيا في البطولة بأكثر من 30 لاعب شطرنج، يتنافسون مع مشاركين من كافة دول العالم، بينهم، أسطورة العالم الروسي أناطولي كاربوف، وملكة الشطرنج المجرية جوديت بولجار.

وجاءت أبرز النتائج للجولة الخامسة التي أجريت منافستها اليوم بالنسبة لأبرز اللاعبين الليبيين في المسابقة كالتالي:

حقق اللاعب طه صراب الفوز ليواصل تألقه، خاصة وأنه تصدر المجموعة الثالثة في الجولة الماضية.

كما تعادل اللاعب علي الشافعي، فيما خسر عبد العزيز المنصوري، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

المصدر: ريميسا

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