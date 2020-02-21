تدريبات تكتيكية وفنية مكثفة للاعبي النصر قبل مواجهة أغادير بالكونفيدرالية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته اليومية، اليوم الخميس، على ملعب النادي بالبركة بمدينة بنغازي، في إطار استعداد الفريق لخوض مباراتي ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية أمام حسنية أغادير المغربي.

وشهدت تدريبات الفحامة، مساء اليوم، التركيز على رفع الكفاءة البدنية للاعبين بإشراف الدكتور عبدالعزيز امديقش، والجوانب التكتيكية والمهارية بإشراف المدير الفني محمد الككلي.

يأتي ذلك في ظل إصرار لاعبي الفحامة والجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراتي الذهاب والإياب بربع نهائي بطولة الكونفيدرالية، من أجل الترشح للدور نصف النهائي من البطولة.

وكانت لجنة الحكام بالكاف، قد أسندت إدارة مباراة النصر وحسنية أغادير للحكم الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والمقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، في الأول من مارس المقبل، على تمام الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة النصر خلال الأسبوع المقبل إلى القاهرة، للدخول في معسكر مغلق هناك حتى موعد المباراة التي ستقام في الأول من مارس المقبل، على أن يستمر الفريق بالقاهرة حتى موعد السفر لخوض مباراة العودة بالمغرب يوم 8 من الشهر ذاته.

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