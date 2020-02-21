منتخبنا للشباب يصطدم بنظيره الإماراتي بالبطولة العربية

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عامًا بنظيره الإماراتي، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب للشباب المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ويتوقع أن تكون المواجهة نارية بين المنتخبين، خاصة في ظل نتائج الجولة الأولى، حيث حقق منتخبنا الوطني الفوز في مباراته بالجولة الأولى على نظيره السوداني بهدفين نظيفين.

في حين تعادل المنتخب الإماراتي مع نظيره السنغالي في الجولة الأولى، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل تطلعه للترشح للدور التالي من البطولة.

ويشارك منتخبنا للشباب، في النسخة الأولى من البطولة، حيث وقع الفرسان في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السودان والسنغال والإمارات.

وتقام نسخة 2020 من البطولة نظام جديد بصعود أول وثاني كل مجموعة لأول مرة، حيث يقام ربع نهائي ثم نصف نهائي وأخيرًا مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي، على عكس ما كان يحدث بالنسختين الماضيتين.

علاوة على مشاركة 16 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، حيث حرصت معظم المنتخبات العربية على المشاركة في ظل الاهتمام الكبير بالبطولة من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم.

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