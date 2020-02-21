“الشلماني”: عودة الدوري الممتاز بيد الأندية.. ومباراة غينيا تحسم مصير “البنزرتي”

قال عبد الحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، إن الاتحاد نجح في تحقيق إنجازات كبيرة، رغم المشاكل والأزمات التي واجهت الاتحاد.

وأضاف “الشلماني”، في تصريحات تلفزيونية، أن أزمة صعود 21 ناديًا لدور الممتاز بطريقة غير شرعية كانت أول المشكلات التي واجهت الاتحاد، مضيفًا أن الاتحاد نجح في حل الأزمة بعد دراسة الأمر بالتشاور مع الأندية.

وأشار “الشلماني”، إلى أن الضغوط التي تمارس على اتحاد الكرة ترجع إلى مصالح شخصية لبعض أعضاء الجمعية العمومية، مضيفًا أن الاتحاد قادر على المواجهة وعدم الرضوخ لهذه الضغوط.

وأوضح “الشلماني”، أن الاتحاد نجح في إعادة الروح للكرة الخماسية ونظم أكثر من 5 معسكرات للمنتخب، بالإضافة لإحياء منتخب الشباب الذي يشارك في الوقت الحالي في البطولة العربية للشباب بالسعودية.

وأضاف أن اتحاد الكرة يسعى لمشاركة كافة المنتخبات في كل البطولات، لأن ذلك ما يليق بقيمة ليبيا على المستوى القاري، ولا يمكن أن تستثنى ليبيا من المشاركة في أي بطولة.

وأكد “الشلماني”، أنه لا ينفرد بأي قرار، مشيرًا إلى أن الاتحاد اجتمع أمس حتى بذوغ الفجر من أجل مناقشة موضوع منتخب الشباب تحت 17 عامًا، ومشاركة منتخب المحليين ببطولة الشان، مضيفًا أن الاتحاد يعقد اجتماعات باستمرار، وأن الحديث عن عقد الاتحاد اجتماعاته عبر “فيسبوك”، أمر غير دقيق.

وحول مصير الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، قال “الشلماني”، إن الاتحاد عرض على الأندية تقديم الاقتراحات من أجل تنظيم المسابقة، مضيفًا أن الأندية قدمت العديد من الأعذار.

وأكد “الشلماني”، أن قرار عودة الدوري في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد ليس في يد اتحاد الكرة فقط ولابد أن تشارك الأندية في المسؤولية، مضيفًا أن بطولة السوبر الليبي سيتم تنظيمها لا محالة، حيث أنها تمثل نهاية الموسم ولا يمكن إلغاءها.

وكشف “الشلماني”، عن نيته للترشح لولاية جديدة، مضيفًا أنه سيعرض كافة الإنجازات التي تحققت أمام الجمعية العمومية ويترك الحكم للأندية.

وحول اجتماع أندية الدوري الممتاز المزمع انعقاده لسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد، قال “الشلماني”، إن أندية الدوري الممتاز عددها 24 فريقًا، والاجتماع المزمع عقده يضم 4 أو 5 أندية فقط، مضيفًا أن قرار سحب الثقة من مجلسه بيد الجمعية العمومية المتمثلة في 120 ناديًا.

وحول مصير تجديد عقد المدرب التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني للمنتخب، قال “الشلماني”، إن مصير المدرب التونسي سيتحدد بعد مباراة المنتخب الوطني وغينيا، مضيفًا أن المدرب مستمر بنسبة ثمانين بالمائة.

وأكد “الشلماني”، أن التونسي فوزي البنزرتي هو المشرف على المنتخب الوطني الأول ومنتخب المحليين، مشيرًا إلى أن الاتحاد تحدث مع محمد الككلي وعبد العزيز مقيدش لتولي الإدارة الفنية لمنتخب المحليين تحت إشراف البنزرتي.

واختتم “الشلماني”، تصريحاته بأنه يمتلك الثقة التامة فيما يقدمه لاتحاد الكرة، مضيفًا أنه إذا أحس في أي وقت أنه غير قادر على العطاء، سيعقد اجتماعا للمجلس التنفيذي للبحث عن البديل دون ترك فراغ يهدم ما تحقق من إنجازات.

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