فرعي الجبل الأخضر يقيم دوري الرديف والقدامى

سيقيم الاتحاد الفرعي لكرة القدم الجبل الأخضر دوري الرديف بمشاركة 11 فريقا من منطقة الجبل الأخضر إضافة إلى عدد من الأندية الاخرى .

وسيشارك إلى جانب فرق الجبل الأخضر كل من الصقور وبدر الجغبوب، وسيخوض كل فريق 24 مباراة بعد اعتماد الاتحاد الفرعي لنظام المجموعة الواحدة، كما أتيحت للفرق زيادة 3 لاعبين من فرق الكبار إضافة لمواليد 2000،1999،1998.

وسيجري الاتحاد الفرعي بالجبل الأخضر مسابقة دوري القدامى بمشاركة أندية من مناطق الجبل الأخضر والبطنان إضافة إلى المرج لمواصلة النشاط الرياضي المتوقف في أغلب الملاعب الليبية منذ قرابة العام .

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