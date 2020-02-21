الزمالك يتوج بـ”سوبر مصر” للمرة الرابعة

توج الزمالك بلقب السوبر المصري بعدما تغلب على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف والتي أقيمت على أستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وشهدت المباراة سيطرة متبادلة من الطرفين، فيما كان الاستحواذ على الكرة من جانب الأهلي في الشوط الأول، بينما في الشوط الثاني تألق للزمالك وفي ركلات الترجيح سجل للزمالك كل من محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي واحدة، كما أضاع للأهلي الفرص كل من حسين الشحات وإدريسا أغايي وجيرالدو، ليحصد الفريق الأبيض اللقب الرابع في تاريخه بمسابقة السوبر.

وكان الزمالك قد توج بالسوبر الأفريقي قبل أيام بعدما تغلب على الترجي التونسي بــ3 أهداف مقابل هدف.

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