برايثوايت ينضم لبرشلونة لتعويض الإصابات

أعلن برشلونة تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت قادما من ليغانيس لتعويض غياب مهاجميه لويس سواريز وعثمان ديمبيلي .

ووصل اللاعب إلى برشلونة على متن طائرة خاصة قبل لقائه بإداريي برشلونة ومن ثم التقديم داخل الكامب نو، وأكد النادي الكاتالوني أن التعاقد مع برايثوايت سيمتد لثلاث سنوات ونصف بعدما كسر الشرط الجزائي الخاص بعقد اللاعب مع ناديه السابق ليغانيس والمقدر 18 مليون يورو، وكان برايثوايت قد شارك هذا الموسم في 26 مباراة في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف فيما صنع هدفين.

وجاء التعاقد مع المهاجم الدنماركي في ظل عدم وجود خيارات للمدرب سيتين بعد الإصابات التي لحقت بسواريز وديمبيلي حتى نهاية الموسم .

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