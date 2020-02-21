الإنتر وروما يحققان الفوز في اليوروباليغ

تقرير 218

حقق إنتر ميلانو فوزا ثمينا خارج قواعده بفوزه على لودوغوريتس البلغاري بهدفين دون مقابل على ملعب لودوغوريتس أرينا .

وانتظر النيراتزوري حتى الدقيقة 71 لافتتاح التسجيل بتسديدة الدنماركي كرستيان إيركسن موقعا على أول أهدافه مع الفريق الإيطالي منذ قدومه من توتنهام ، وفي الوقت بدل الضائع عزز المهاجم روميلو لوكاكو فوز الإنتر بالهدف الثاني من علامة الجزاء بعد عودة الحكم لتقنية الفار ليحقق أبناء المدرب أنطونيو كونتي فوزا يرجح كفتهم للتأهل لثمن النهائي، وستقام مباراة العودة بين الفريقين في 27 من الشهر الجاري على ملعب جوزيبي مياتزا .

و في ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي أيضا تمكن روما الإيطالي من تحقيق فوز صعب على ملعب الأولمبيكو بعد تغلبه على ضيفه جينت البلجيكي بهدف دون رد .

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر لاعب برشلونة السابق والمعار إلى ذئاب العاصمة الإيطالية كارليس بيريز في الدقيقة 13 وكان الجيالوروسي قد بلغ دور 32 من المسابقة الأوروبية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة متأخرا عن أسطنبول باشاك شهير التركي المتصدر .

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