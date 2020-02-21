اخبار الرياضة

المنتخب الوطني في المركز 101 بحسب الفيفا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حافظ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على مكانته بين منتخبات العالم ، بحسب التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وأعلن الفيفا يوم الخميس عن قائمة تصنيف منتخبات العالم عن شهر يناير 2020، الذي شهد بقاء منتخب فرسان المتوسط في 101 ، وهي نفس المرتبة التي تحصل عليها في تصنيف شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وذلك بعد خسارته أمام تونس وتغلبه على تنزانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الكان 2021 ، ومن المقرر أن يقابل منتخبنا منتخب غينيا الاستوائية شهر مارس القادم لحساب ذات التصفيات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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