تواصل تدريبات منتخب الكرة الحديدية

يواصل رياضيو المنتخب الوطني للكرة الحديدية تحت 18 وتحت 14 سنة تدريباتهم في المعسكر الداخلي الذي انطلق يوم الثلاثاء 18 من فبراير ويستمر حتى 23 من نفس الشهر .

وتجرى التدريبات في تخصصات الطويل والرافا والقصير داخل صالة المنتخبات الوطنية في طرابلس، ويشارك فيها 16 رياضيا حيث تم اختيارهم من أندية طارق بن زياد والشط والشباب العربي وغوط الشغال من طرابلس ونادي غدامس التخصصي من غدامس ونادي الإخاء من هون والطلائع من رقدالين ويأتي هذا المعسكر بإشراف المدرب التونسي محمد شطورو استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام في مصر بداية أبريل القادم

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