اخبار الرياضة

تواصل تدريبات منتخب الكرة الحديدية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل رياضيو المنتخب الوطني للكرة الحديدية تحت 18 وتحت 14 سنة تدريباتهم في المعسكر الداخلي الذي انطلق يوم الثلاثاء 18 من فبراير ويستمر حتى 23 من نفس الشهر .

وتجرى التدريبات في تخصصات الطويل والرافا والقصير داخل صالة المنتخبات الوطنية في طرابلس، ويشارك فيها 16 رياضيا حيث تم اختيارهم من أندية طارق بن زياد والشط والشباب العربي وغوط الشغال من طرابلس ونادي غدامس التخصصي من غدامس ونادي الإخاء من هون والطلائع من رقدالين ويأتي هذا المعسكر بإشراف المدرب التونسي محمد شطورو استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام في مصر بداية أبريل القادم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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