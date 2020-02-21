اخبار الرياضة

تنظيم بطولة كرة قدم للعسكريين في بنغازي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم الاتحاد الرياضي العسكري في بنغازي بطولة خاصة بالرجال العسكريين والأمنيين وبعد أن تم إعادة إشهاره من جديد.

وعلى الأرضيات الصلبة للملاعب الجانبية للمدينة الرياضية في بنغازي يتنافس 18 فريقا للأسبوع الثاني من الرياضيين العسكريين والأمنيين في مسابقة لكرة القدم نظمت تحت مسمى شهداء القوات المسلحة .

تجرى مباريات هذه البطولة تحت إشراف الاتحاد الرياضي العسكري، ولجنة التحكيم فرع بنغازي، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة فيها إلى مجموعتين، ويستمر التنافس بينهم حتى موعد المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم العاشر من شهر مارس القادم .
ويهدف الاتحاد عبر هذه المبادرة إلى تفعيل دور الرياضة في بث روح الترابط بين أفراد أقسام القوات المسلحة وكل الجهات الأمنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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