ليفركوزن يتغلب على بورتو في الدوري الأوروبي

في أبرز مباريات دور الاثنين والثلاثين من الدوري الأوروبي تغلب باير ليفركوزن الألماني على بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي استضافها ملعب بار أرينا.

واستهل أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة التاسعة والعشرين عن طريق لوكاس نيكولاس، ليضيف بعدها كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والخمسين، فيما قلص الفريق البرتغالي الفارق في الدقيقة الثالثة والسبعين بواسطة البرازيلي لويس دياز.

وستقام مباراة العودة على ملعب دراغاو الأسبوع المقبل حيث يكفي بورتو الفوز بهدف دون مقابل لضمان التأهل لثمن النهائي.

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