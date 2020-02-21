منتخب الشباب يفوز على الإمارات في ثاني لقاءاته بكأس العرب

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، اليوم الجمعة، فوزه الثاني في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما المقامة في السعودية، الذي كان على حساب منتخب الإمارات بنتيجة هدفين لهدف.

وبهذا الفوز ضمن المنتخب الليبي التأهل إلى الدور ربع النهائي بتصدره للمجموعة الرابعة بست نقاط يليه المنتخب السنغالي بأربع نقاط، ثم الإمارات ثالثا بنقطة واحدة، والسودان رابعة من دون نقاط.

وسيواجه منتخبنا الوطني نظيره السنغالي الإثنين المقبل للتأكيد على صدارة المجموعة، بعد أن حققت ليبيا فوزها الأول على السودان بهدفين دون مقابل الثلاثاء الماضي.

ويشارك في منافسات البطولة 16 منتخباً، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالث، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.

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