مانشستر يونايتد وأرسنال يقتربان من التأهل في اليوروباليغ

رحلة الشياطين الحمر في الدوري الأوروبي مستمرة حتى إشعار آخر، فالفريق بدأ عودة الانتصارات والنتائج الإيجابية في الجولات الأخيرة في البريمرليغ والهدف متواصل في المسابقة الأوروبية بزيارته بلجيكا لمواجهة كلوب بروج .

وتلقى المانيو إنذارا مبكرا من أصحاب الأرض بفرص خطيرة كادت أن تلامس الشباك، وبعدها جرب أندرياس فيريرا التسديد من بعيد إلا أنه لم يتخط الحارس مينيوليه، حارس ليفربول السابق تمكن من صناعة أول أهداف المباراة للنيجيري دينيس بونافنتور في الدقيقة الخامسة عشرة ليصبح أول حارس يصنع هدفا في المسابقة منذ عام ألفين وخمسة عشر.

وبعدها تمكن الفرنسي المتألق في الفترة الأخيرة أنتوني مارسيال من معادلة النتيجة بعد خطأ دفاعي استغله بأفضل صورة ليعيد الشياطين الحمر للمباراة من جديد ، مارسيال كاد أن يضيف الهدف الثاني لولا أن تسديدته اصطدمت بالقائم الأيسر، بعدها لم تشهد المباراة فرصا خطيرة ليعود مانشستر بنتيجة تقربه نظريا من التواجد في دور الستة عشر .

وتواصلت رحلة الأندية الإنجليزية في الدوري الأوروبي فوصيف النسخة الماضية أرسنال رحل إلى اليونان لملاقاة أولمبياكوس في صدام محفوف بالمخاطر .

أرسنال المتوازن في النتائج منذ انطلاق العام يعلم بأن أولمبياكوس ليس بالفريق السهل على ملعبه، حيث تلقى سيلا من الهجمات المتتالية تألق في إحداها الحارس لينو وأخفق الفريق اليوناني في العديد منها .

وأضاع ألكسندر لاكازيت العائد للتسجيل في البريمرليغ بعد غياب فرصة سهلة في الدقيقة العشرين، لاكازيت انتظر مع فريقه حتى الدقائق التسع الأخيرة ليزور الشباك بعد تمريرة من ساكا ليعود الغانارز إلى لندن بأفضلية التقدم ، والتأهل أصبح في أيدي لاعبي المدرب ميكيل أرتيتا ومواصلة مشوار اليوروباليغ .

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