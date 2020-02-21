الشلماني: القنطري دعمنا ونُعوّل على الككلي

قال رئيس اتحاد الكرة المكلف عبدالحكيم الشلماني في تصريحات لـ218 إن الاتحاد يواجه تحديات كثيرة وإنهم يعملون من أجل الاستمرارية وتواجد الكرة الليبية في البطولات القارية والدولية وعودة منتخب الصالات للواجهة والمنافسات الأفريقية، معتبراً أن مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب تعد خير دليل على ذلك.

وعن النقد الذي يوجهه الشارع الرياضي لاتحاد الكرة قال الشلماني إنه يتمنى أن يكون النقد بنّاء وأن ينصب على الوضع الرياضي للكرة الليبية وألا يكون شخصياً وموجهاً لرئيس الاتحاد والأعضاء، مشيراً إلى أن كافة مصاريف اتحاد الكرة تخضع لرقابة الجهات المسؤولة كما لم ينسَ شكر رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري على دعمه الدائم للمنتخبات الوطنية.

وأضاف الرئيس المكلف عبر تصريحاته أن اتحاد الكرة تعاقد مع فوزي البنزرتي والذي اعتبره قامة كبيرة في التدريب لمدة ستة أشهر فقط مربوطة بالنتائج، حتى لا يتكرر سيناريو عمر العمروش مجددا وحتى لا يجد الاتحاد نفسه مجبرا على دفع رواتب عالية لمدرب دون تحقيق أي نتائج.

وأشار الشلماني إلى اأن البنزرتي سيكون مشرفا على كل المنتخبات الوطنية وأنه قد تم تكليف المدرب على المرجيني كمساعد له وأضاف أن المدرب الشاب محمد الككلي سيكون المدرب العام للمنتخب الوطني للمحليين في نهائيات الشان بعد أن يتفرغ من مهمته مع فريق النصر في الكونفدرالية الأفريقية.

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