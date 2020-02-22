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محترفنا السنوسي يترشح رفقة العربي في كأس الكويت

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجاوز محترفنا السنوسي الهادي رفقة فريقه العربي الكويتي فريق التضامن في دور الستة عشر من مسابقة كأس الأمير الكويتي لكرة القدم إثر الفوز عليه بخماسية نظيفة.

وكان الدولي الليبي قد شارك في المباراة أساسيا وتم استبداله في الدقيقة الثمانين، لكنه ساهم في فوز فريقه حيث صنع الهدف الثاني في خماسية الفريق الأخضر التي تناوب على تسجيلها تشافي توريس بهدف وثنائيتين لكل من عيسى يعقوبو وبيرنارد دومبيا.

وبهذا الفوز يترشح العربي إلى الدور ربع النهائي من المسابقة وينضم إلى فرق الجهراء وكاظمة والقادسية بالإضافة إلى فريق الكويت، حامل اللقب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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