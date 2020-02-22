محترفنا السنوسي يترشح رفقة العربي في كأس الكويت

تجاوز محترفنا السنوسي الهادي رفقة فريقه العربي الكويتي فريق التضامن في دور الستة عشر من مسابقة كأس الأمير الكويتي لكرة القدم إثر الفوز عليه بخماسية نظيفة.

وكان الدولي الليبي قد شارك في المباراة أساسيا وتم استبداله في الدقيقة الثمانين، لكنه ساهم في فوز فريقه حيث صنع الهدف الثاني في خماسية الفريق الأخضر التي تناوب على تسجيلها تشافي توريس بهدف وثنائيتين لكل من عيسى يعقوبو وبيرنارد دومبيا.

وبهذا الفوز يترشح العربي إلى الدور ربع النهائي من المسابقة وينضم إلى فرق الجهراء وكاظمة والقادسية بالإضافة إلى فريق الكويت، حامل اللقب.

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