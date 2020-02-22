مواجهتين للهلال وأساريا في البطولة العربية

يخوض اليوم فريقا الهلال واساريا مباراتين ضمن منافسات النسخة الثامنة والثلاثين من البطولة العربية للكرة الطائرة رجال التي تحتضنها القاهرة.

ويخوض الهلال في صالة “المقاولون” ثالث مبارياته أمام العربي القطري ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا الأهلي البحريني وخدمات جباليا الفلسطيني وشباب الأهلي الإماراتي.

وكان الهلال قد فقد نتيجة مباراتيه الأولى والثانية، فيما سيتقابل اساريا مع خيبيل اليمني بصالة استاد القاهرة في ثاني مواجهة له ضمن مباريات المجموعة الأولى في البطولة والتي تضم أيضا السيب العماني والأهلي المصري الذي خسر أمامه أساريا في أولى المواجهات.

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