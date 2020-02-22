اخبار الرياضة

مواجهتين للهلال وأساريا في البطولة العربية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يخوض اليوم فريقا الهلال واساريا مباراتين ضمن منافسات النسخة الثامنة والثلاثين من البطولة العربية للكرة الطائرة رجال التي تحتضنها القاهرة.

ويخوض الهلال في صالة “المقاولون” ثالث مبارياته أمام العربي القطري ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا الأهلي البحريني وخدمات جباليا الفلسطيني وشباب الأهلي الإماراتي.

وكان الهلال قد فقد نتيجة مباراتيه الأولى والثانية، فيما سيتقابل اساريا مع خيبيل اليمني بصالة استاد القاهرة في ثاني مواجهة له ضمن مباريات المجموعة الأولى في البطولة والتي تضم أيضا السيب العماني والأهلي المصري الذي خسر أمامه أساريا في أولى المواجهات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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