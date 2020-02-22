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البافاري يواصل صدارة البوندسليغا

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح بايرن ميونخ في التغلب بصعوبة على ضيفه بادربون بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب أليانز أرينا في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من البوندسليغا.

الفريق البافاري افتتح التسجيل منذ الدقيقة الخامسة والعشرين عن طريق سيرج غنابري، إلا أن دينيس سيربيني عدل الكفة للضيوف قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني للبايرن مع حلول الدقيقة السبعين، إلا أن سفين ميشيل عاد بالمباراة إلى نقطة الانطلاق بهدف التعادل بعد خمس دقائق.

وعاد هداف الدوري روبرت ليفاندوفسكي ليحسم المباراة بالهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين ليعزز البايرن صدارته للدوري برصيد تسع وأربعين نقطة، فيما توقف رصيد بادربون عند ست عشرة نقطة باقيا في المركز الأخير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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