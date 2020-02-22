تعادل مثير في الليغا بين بيتيس ومايوركا

حسم التعادل بثلاثة أهداف لمثلها مباراة ريال بيتيس وضيفه ريال مايوركا على ملعب بينتو فيامارين في افتتاح الأسبوع الخامس والعشرين من الليغا.

وتقدم مايوركا عن طريق خوان هيرنانديز منذ الدقيقة السادسة عشرة، لكن بتيتس عدل النتيجة بعد ثلاث دقائق عبر سيرجيو كاناليس من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة السابعة والعشرين سجل أنتي بودمير الهدف الثاني لمايوركا، إلا أن الفرنسي نبيل فقير أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض من علامة الجزاء أيضا في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وتقدم بيتيس للمرة الأولى في المباراة بواسطة المخضرم خواكين في الدقيقة الثامنة والأربعين، إلا أن الياباني كوبو أدرك التعادل لمايوركا من ركلة جزاء في الدقيقة السبعين .

ورفع ريال بيتيس بهذه النتيجة رصيده إلى ثلاثين نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع مايوركا رصيده إلى اثنتين وعشرين نقطة ليتواجد في المركز السابع عشر.

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