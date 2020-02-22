فيدرر يغيب عن “رولان غاروس” بسبب الإصابة

أكد نجم التنس المخضرم السويسري روجير فيدرر أنه سيغيب رسميا عن عدد من بطولات التنس هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الركبة ما سيغيبه عن بطولة رولان غاروس المفتوحة ثاني البطولات الكبرى والتي ستنطلق في مايو القادم.

وأوضح فيدرر بأنه عانى من الإصابة خلال بطولة أستراليا المفتوحة قبل خروجه أمام حامل اللقب الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نصف النهائي ولم يستطع بعدها المشاركة في بطولات دبي وإنديانا ويلز وبوغوتا وميامي، ما تطلب إجراء عملية جراحية على مستوى الركبة ما يعني أنه سيحتاج لفترة تصل إلى 3 أشهر من الراحة قبل العودة إلى البطولات.

وكان فيدرر البالغ 38 عاما قد غاب أيضا في موسمي 2017- 2018 عن بطولات الملاعب الرملية، وخلال الموسم الماضي شارك في بطولتين فقط قبل المشاركة في بطولة رولان غاروس، هذا وستنطلق بطولة فرنسا المفتوحة في الـ24 من مايو القادم.

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