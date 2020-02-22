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النادي الليبي لليخوت يختتم معسكره في الجزائر

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم فريق النادي الليبي لليخوت صنف الليزر يوم أمس الجمعة معسكره التدريبي المشترك مع المنتخب الجزائري في المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية في الجزائر العاصمة .

وغطى المعسكر الذي انطلق يوم الخامس عشر من شهر فبراير الجاري جميع الجوانب، العملي منها والنظري إضافة للإعداد البدني.

ومثل النادي الليبي لليخوت أربعة رياضيين هم المعتز بالله أمين الحادق والأخوين محمد ومحمود جمال المجراب وسند شعبان المجدوب، تحت إشراف مدرب المنتخب الوطني محمد بن والي والمدرب خير الدين بوساحة.

كما أقيم حفل ختام للمعسكر وزعت فيه الشهادات التقديرية على الفريقين الليبي والجزائري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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