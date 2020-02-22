النادي الليبي لليخوت يختتم معسكره في الجزائر

اختتم فريق النادي الليبي لليخوت صنف الليزر يوم أمس الجمعة معسكره التدريبي المشترك مع المنتخب الجزائري في المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية في الجزائر العاصمة .

وغطى المعسكر الذي انطلق يوم الخامس عشر من شهر فبراير الجاري جميع الجوانب، العملي منها والنظري إضافة للإعداد البدني.

ومثل النادي الليبي لليخوت أربعة رياضيين هم المعتز بالله أمين الحادق والأخوين محمد ومحمود جمال المجراب وسند شعبان المجدوب، تحت إشراف مدرب المنتخب الوطني محمد بن والي والمدرب خير الدين بوساحة.

كما أقيم حفل ختام للمعسكر وزعت فيه الشهادات التقديرية على الفريقين الليبي والجزائري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية