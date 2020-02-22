اخبار الرياضة

قرب انتهاء صيانة ملعب خالد بن الوليد في بدر

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاربت أعمال الصيانة والتطوير داخل نادي خالد بن الوليد في مدينة بدر على الانتهاء، بدعم من قبل هيئة الشباب والرياضة.

ويشهد هذه الفترة مرحلة جديدة، حيث شملته خطة صيانة وتطوير المنشآت الرياضية التي وضعتها الهيئة العامة للشباب والرياضة وبمعاونة من بلدية باطن الجبل.

وكان الملعب عبارة عن قطعة أرض ترابية تملؤها الحجارة، حيث تم تعشيبه وصيانته بشكل جيد، كما تجري عملية بناء جدار يحيط بالملعب، واستكمال خطوط المياه فيه.

ومن المنتظر أن تنتهي أعمال الصيانة في ملعب خالد بن الوليد خلال أيام قليلة ليصبح جاهزا للتدريبات واستقبال المباريات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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