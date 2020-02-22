افتتاح صالة خاصة برياضة “كيوكو شنكاي” في بنغازي

بعد 50 سنة من ظهور رياضة الحقيقة النهائية “كيوكو شنكاي كارتيه” في مدينة بنغازي تجمّع ممارسيها لأول مرة داخل الصالة المستقلة الأولى على مستوى المنطقة الشرقية التي افتتحت حديثا خصيصا تحت رعاية اللجنة التأسيسية للعبة.

وبدأ أكثر من 50 رياضيا من أعمار مختلفة تمريناتهم داخل الصالة تحت إشراف مدربين متخصصين في اللعبة التي تأسست على يد المدرب الراحل إبراهيم بريش في بنغازي عام 1970 .

وتجري التدريبات داخل الصالة الجديدة بجدية ونشاط استعدادا وتحضيرا لبطولتين إحداهما محلية على مستوى المنطقة الشرقية والثانية دولية وهي بطولة البحر الأبيض المتوسط في تونس خلال الفترة القادمة.

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